新北市瑞芳區瑞八公路凌晨發生少量土石崩落狀況，經公路總局基隆工務段緊急清理，已經恢復雙向通車。（新北市警察局瑞芳分局提供／張志康新北傳真）

新北市瑞芳區的台2丁線，也就是俗稱的「瑞八公路」12.6公里處，9日凌晨2時許發現有落石掉落路面，警方到場協助交管，維持單線雙向通行，並通報公路總局協助清理，現場已於凌晨4時許完成清理，恢復雙向通行。

據了解，新北市警察局瑞芳分局在9日凌晨2時13分左右，接獲民眾通報，表示在瑞八公路12.6公里處，發現路面有土石掉落。瑞芳分局緊急派遣警力到場處理。

警方到達現場後，發現現場有少量土石崩落，且占據雙向部分車道，但仍可維持單線雙向通車。便一邊在現場協助交通管制，一邊通報公路總局基隆段人員協助清理。

新北市瑞芳區瑞八公路凌晨發生少量土石崩落狀況，經公路總局基隆工務段緊急清理，已經恢復雙向通車。（新北市警察局瑞芳分局提供／張志康新北傳真）

新北市瑞芳區瑞八公路凌晨發生少量土石崩落狀況，經公路總局基隆工務段緊急清理，已經恢復雙向通車。（新北市警察局瑞芳分局提供／張志康新北傳真）

公路總局基隆段人員在凌晨3時55分左右抵達現場開始清除作業，4時23分清除完畢，警方也在路段清除完畢後，撤除交通管制，恢復雙向通行。

新北市警察局瑞芳分局提醒民眾，近來基隆北海岸地區連日大雨，容易造成山區、邊坡土石鬆動，造成落石等狀況，希望用路人多提高警覺。