副總統賴清德昨（8）日宣布，將參選民進黨主席補選，並已向總統蔡英文報告這個決定。蔡則表達祝福之意，並強調她既然已不兼任黨主席，對於黨務她不會主導，但只要對民進黨好的事，她會協助。被點名可望角逐的交通部前部長林佳龍，昨也據傳不會參選，賴、林雙方已達成共識，林也親自到賴臉書為其加油打氣。媒體人韋安直言，民進黨2022慘敗的不利因素，不到2周內就開始止血了，可見綠營2024「共贏」機制已啟動。

總統府發言人張惇涵昨日證實，蔡英文日前有找賴清德商談選後政經局勢，而賴8日早上有致電蔡，向其表達他參選民進黨主席的意願。張表示，蔡總統表達祝福之意，並向賴副總統表達，她既然已經不兼任黨主席，對於黨務她不會主導，但只要對民進黨好的事，她會協助；而民進黨是執政黨，執政團隊要團結一致，更努力做事回應人民期待，是重中之重的要務。

《中國時報》昨日報導指出，知情人士透露，賴清德曾與林佳龍就黨主席選舉多次交換意見，賴也詢問林之後的規劃，林則表示以賴的布局為優先考量，台灣內外部挑戰大。據悉，林不會參選黨主席，且賴決定參選黨主席，有親自告知林。而林昨日也親自到賴宣布參選的臉書文章下留言：「清德兄加油！民進黨加油！台灣加油！」

對此，韋安昨日在臉書發文表示：「賴清德宣布參選黨主席，鄭文燦、林佳龍表態支持，綠2024『共贏』機制啟動。2022慘敗不利因素，不到2周內就開始止血了。先讓子彈繼續飛吧！」網友則紛紛回應：「民進黨就是結夥搶劫，先合作搞到寶藏再來分贓；國民黨是先殺得你死我活，搶藏寶圖的已經遍體鱗傷，寶藏正好給後面的土匪收割！這種戲碼，層出不窮！」「整軍完畢，2024將是一場很精彩的對決」、「國民黨要小心了，民進黨回血速度很快，綠營恐將起死回生」。