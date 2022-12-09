朋億*(6613)受惠兩岸半導體產業客戶訂單需求強勁，旗下高潔淨度化學品供應與分裝設備系統設備、氣體二次配系統訂單與工程服務等銷售提升，11月合併營收10.76億元，月增72.07％、年增61.16％，創單月新高；累計前11月合併營收77.70億元，年增44.56％。

朋億*除掌握化學品供應系統(CDS)、研磨液供應系統(SDS)、特殊氣體供應系統等核心技術，佈建超過百件創新專利案件數，業務服務區域更跨足台灣、大陸、新加坡與馬來西亞等地，持續打入半導體、光電面板、電子及化學品等產業客戶，今年前11月半導體、面板光電產業營收比重分別為81.66％、10.39％，台灣、大陸地區營收比重分別為42.10％、52.04％，與去年同期的38.18％、58.92％相較，銷售區域更為平均。

朋億*今年前3季在手訂單金額破百億並接近120億元水準，較去年同期接單成長超過5成，且目前客戶訂單認列進度並無受到全球通膨升溫、終端需求變化而有延後或取消情況，有助於2023年營運表現。

由國票證券主辦發行總額8億元之無擔保可轉換公司債已於12月2日完成訂價，轉換價格為89.5元，預計於12月中旬正式上櫃掛牌。