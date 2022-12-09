中沙元首簽署兩國全面戰略夥伴關係協議：每兩年舉行一次元首會晤。（新華社）

新華社9日報導，習近平出訪沙烏地阿拉伯，當地時間8日下午在利雅德王宮會見沙烏地國王薩勒曼，兩國元首親自簽署《中華人民共和國和沙烏地阿拉伯王國全面戰略夥伴關係協議》，同意每兩年在兩國輪流舉行一次元首會晤。習近平隨後在利雅德王宮，接受蘇歐德國王大學授予管理學名譽博士學位。沙國王儲兼首相穆罕默德陪同出席儀式。

習近平向薩勒曼指出，很高興時隔6年再次訪問沙烏地。中方視沙國為多極化世界中的重要力量，高度重視發展同沙國的全面戰略夥伴關係。中方願同沙方繼續加強戰略溝通，深化各領域合作，服務兩國的發展利益，維護世界的和平穩定。

薩勒曼表示，習近平2016年對沙烏地的成功訪問令人難忘。近年來，沙中兩國戰略對接和各領域合作都取得良好進展，在諸多問題上都擁有重要共識，中方的利益也就是沙方的利益。他高度重視發展對中關係，願一道努力推動沙中全面戰略夥伴關係不斷向前發展，造福友好的兩國人民，這也有利於實現地區和世界的和平穩定與安寧。

中共政治局常委兼中央辦公廳主任丁薛祥、政治局委員兼外長王毅參加上述活動。

習近平會見薩勒曼之前，在利雅德王宮同沙烏地王儲兼首相穆罕默德會談。在增強兩國在國際和地區事務中的溝通協調，推動中沙全面戰略夥伴關係得到更大發展取得共識。

習近平會見薩勒曼之後，習近平出席蘇歐德國王大學名譽博士學位授予儀式。蘇歐德國王大學校長歐麥爾主持儀式，沙烏地教育大臣本延向習近平頒授名譽博士學位證書。

沙方表示，蘇歐德國王大學是沙烏地深以為榮的第一所大學。中國在世界經濟格局中占有舉足輕重地位，是渴望進步與繁榮的各國人民嚮往的楷模，而中國的巨大成功歸功於擁有習近平這樣具有戰略眼光和遠見卓識的偉大領導人。蘇歐德國王大學實施中文教學和中阿翻譯教學，許多沙烏地學生出於對中華文化的嚮往認真學習中文，也有很多中國學生在這裡學習阿拉伯語和阿拉伯文學，有力推動了沙中兩國文化交流和兩國人民相互理解。很榮幸向習近平頒授管理學名譽博士學位。