世界盃16強後休兵兩天，將由巴西對決克羅埃西亞替8強打頭陣，有著豪華前鋒陣容的「森巴軍團」，目標絕對是拿下隊史第6座世界盃冠軍，而擋在他們面前的是相當難纏的克羅埃西亞，不過才華洋溢的巴西坐擁2大優勢，面對這支上屆亞軍能夠輕騎過關。

第一個優勢就是2支球隊的球風相互克制，巴西這些天才前鋒不僅是進攻火力強大，其實他們非常願意做出高位逼搶，甚至邊鋒也會主動幫忙邊後衛防守，包含小維尼修斯（Vinícius Júnior）、拉菲尼亞（Raphinha）及內馬（Neymar），經常會回撤去騷擾對方持球者。至於克羅埃西亞的強項是善於利用奔跑能力去覆蓋整個球場，能帶給控球極強的球隊麻煩，只是對手巴西更常在邊路發起進攻，克羅埃西亞若沒派上2-3個人防守，是無法擋下腳法華麗的巴西鋒線，可能將讓克羅埃西亞陷入全面退防，難以展開反擊的狀態。

再來就是巴西陣容相當年輕，本屆世界盃賽程安排為人詬病，率先打完16強的荷蘭及阿根廷，都獲得了6天的休息時間，而巴西與克羅埃西亞只有4天的時間可以備戰，況且克羅埃西亞還是歷經延長賽及12碼，才辛苦擊敗日本闖進8強，對於先發陣容平均年齡超過30歲的他們，體能恢復狀況有待觀察。

相反地，巴西主力陣容正進入體能巔峰期，平均年齡比克羅埃西亞還要小，巴西鋒線上最老的球員是30歲的內馬，更讓人羨慕的是，巴西可以排出2套進攻陣型，若當戰況膠著時，下半場可以隨時安排新鮮的大腿出場，體能優勢絕對是巴西爭奪4強的關鍵。