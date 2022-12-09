美中貿易戰未歇，雙方關係仍相當緊繃，但美國中小企業卻成為角力下的犧牲品，向大陸徵收高達25%的高關稅讓他們苦不堪言，希望拜登能重新就高關稅議題進行檢視與談判，甚至認為中小企業不像蘋果或富士康可以轉移業務，因此必須承受懲罰性關稅的衝擊。

南華早報報導，從2018年開始美國就對清單上的大陸進口商品課徵25%的懲罰性關稅，北極星稀土材料公司總裁Mitchell Spencer哀號，「過去四年來，極度痛苦的關稅制度讓我們每年損失約20萬美元的業務收入，因為部分零件在懲罰性的清單上。」

Mitchell Spencer坦言中小企業無能為力，「我們只能繼續忍受，直到兩國政府重新談判關稅，美國及其西方同盟應該繼續與大陸保持貿易合作。」

此外，在阿拉巴馬州從事汽車維修材料業務的Kurt Lammon也說，「我們希望能出口至全球最大的汽車市場，我們不像蘋果或富士康可以轉移業務，真的希望拜登能做出改變，這太不合理了。」

今年7月，拜登政府曾經就是否降低懲罰性關稅進行討論，希望能透過此舉降低通膨，但許多工會呼籲關稅維持不變的請求，而工會是拜登的最大支持者，此事也因此陷入停滯，美中貿易全國委員會主席Craig Allen表示，「希望雙方能以建設性的溝通解決問題。」

Craig Allen補充說道，「拜登的決定也會影響到美國對大陸的政策，希望兩國政府能在明年3月大陸兩會結束後，再次進行對話，尤其是關於G20上討論到的新貿易模式。」