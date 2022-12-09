為協助台灣電路板PCB產業數位化轉型，並降低工廠導入5G專網服務門檻，中華電(2412)在經濟部工業局的協助及台灣電路板協會(TPCA)與電電公會(TEEMA)的共同推動下，企業專網結合智慧製造應用提供「以租代買」的創新服務模式，加速5G企業專網服務在電子製造產業的落地，同時讓國產O-RAN設備透過國內製造場域的試煉，提升國際競爭力。此次參與工業局示範計畫的電路板業者包含嘉聯益、敬鵬、燿華、高技與凱喬等公司，中華電信將提供5G企業專網場域規畫、建置與維運經驗，並與沃亞科技合作協助客戶導入5G企業專網應用，期許未來可藉由人機協作，運用5G高速率、低延遲、大連結等特性，提升工廠產品良率與製程效率。

中華電配合經濟部工業局「5G加值打造PCB產業智慧工廠應用計畫」，推動PCB產業導入5G企業專網及建置智慧製造應用，首先面對PCB廠域不良的網路環境挑戰。為優化各PCB廠區網路環境，透過建置5G企業專網，改善既有網路連線不穩定的痛點，有效提供穩定的網路環境，解決因製程需求，頻繁調整稼動產線所需花費及硬體連線的困擾。本計畫打造之「5G加值應用示範場域」，主要提供AGV無人搬運車、AIoT機台聯網與AI瑕疵檢測等智慧製造應用，有效結合PCB廠區內的設備與自動化服務連網，透過5G企業專網的導入，快速建置可提供高產能效率的智慧工廠服務，提升產業的競爭力，並持續強健數位化之動能。

不只PCB產業，中華電也協助高科技及傳產製造業積極升級5G企業專網，整合工廠應用，大力推動工廠產業的數位轉型，今年以來已累積相當多5G智慧工廠的成功案場建置經驗。譬如針對高科技產業，攜手緯創(3231)合作，建置緯創資通、啟碁(6285)5G企業專網，並透過緯謙科技導入工廠所需的如以AOI高清影像辨識、AGV無人搬運車等應用服務，利用5G新技術協助產線效能成長，提升工廠生產力。傳統製造業方面，與台鋼集團久陽精密合作建置5G企業專網，克服有線網路無法移動的限制，以及Wi-Fi網路於資安和傳輸可靠度上的技術侷限性，透過5G企業專網連結廠區內所有的終端設備，更支援跨廠區串連，可以將多個場域統一控管。

因應未來工廠應用的網路需求逐步提高，中華電5G企業專網服務提供客製化的網路頻段規畫，透過5G企業專網特性，結合產線自動化、人工智慧與雲端運算能力，協助工廠優化製程及改善生產效能，一併提升設備稼動率、製程平衡率等重要指標效益。利用5G新科技協助企業導入各場域的智慧化數位轉型，除了協助台灣產業轉型外，並一併加速國內網通產業發展，並在未來可以持續帶動台灣網通業者轉型升級。