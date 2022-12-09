台新金(2887)11月自結稅後淨利23.7億元，包含台新創投持有鑽石生技(6901)股票(帳列 FVPL)認列的12.4億評價利益，累計每股稅後淨利(EPS)1.06元。

台新銀行11月稅後淨利10.7億元，累積稅後淨利為114.4億元，核心業務獲利動能持續穩健，致銀行淨利收較去年同期增加，惟投資收益受金融市場波動影響，故整體損益較去年同期衰退；資產品質維持穩健，截至11月底逾放比為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為962.77%。

台新證券11月稅後淨利1.7億元，主係本月國內外大盤上漲及公司操作績效提升，致公司營業證券處分及評價利益上升；累計前11個月稅後淨利4.2億元，主係國際情勢變動、證券市場指數下跌且成交量較去年減少，致公司之經紀手續費收入、營業證券處分及評價利益皆較去年下滑。

台新人壽11月稅後淨損0.8億元，主係因11月台幣升值致兌換損失增加；累計稅後淨利15.8億元，主係因投資資產配置調整實現處分利益，以及今年度台幣貶值影響致兌換利益增加，整體獲利表現優於同期。