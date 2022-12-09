各地都有著神秘老舊的景點，讓不少喜歡探險的人趨之若鶩。一名網友分享，最近經過南投縣水里鄉的時候，發現了一個神祕的黑色通道，夾在兩棟房子之間向下延伸，乍看深不見底，但是上面掛著「快樂親子園」的指標，讓人看了毛骨悚然，吸引1.5萬人朝聖。後有在地人透露，這以前是幼兒園，現在變成老人居住地了。

一名網友近日在臉書社團《路上觀察學院》上分享照片，只見兩棟房子的中間，有一條黑暗、向下延伸的窄巷子，乍看之下完全不知道下面會有什麼，但是樓梯的上方卻掛著一個指標說「快樂親子園」，讓人看了毛骨悚然。

神秘暗巷通往「快樂親子園」，在地人曝出口長這樣。（圖／翻攝自Google地圖）

恐怖暗巷的照片一曝光，就吸引了1.5萬人來朝聖，不少網友留言表示好可怕，「這個進去後會有童年陰影吧」、「米奇不妙屋的感覺」、「告訴你一個神秘的地方，一個孩子們的快樂天堂」、「再配點小嬰兒的快樂笑聲，整個更讚了」、「通往地獄的道路」、「走下去之前先存檔，這個遊戲副本沒打過可以重來」、「這會嚇死人！」

另有一位在地人分享，照片中的地點為在南投縣水里鄉，過去是一間幼兒園，後來收起來了，現在變成是一堆老人在那邊租房子。在白天的時候走下去，會通到另一邊的道路上，但晚上走的時候要小心，怕黑的人就不要下去了，裡面有很多貓咪。