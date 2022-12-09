周四華爾街股市收高，標普500指數連跌5天、創下10月以來持續最長的跌勢終於畫下句點。投資人將請領失業給付人數攀升的數據，解讀為央行可能很快放緩升息步伐的前兆。

今年走勢疲弱的半導體和科技股強勁反彈，那斯達克指數漲逾1%，費城半導體指數大漲2.67%，輝達和亞馬遜分別上漲6.5%和2.1%，台積電ADR漲近2%。

儘管周四反彈，但美股本周仍將收黑，道瓊指數周線估跌1.88%。標普500指數和那斯達克指數估將分別收跌2.66%和3.31%。在聯會可能延長升息周期以及經濟可能即將陷入衰退的陰影籠罩下，近幾周來美股陷入震盪，標普500指數自12月初以來下跌3.6%。

數據顯示上周初領失業給付人數僅略為增加，續請失業金人數則創下2月初以來新高，顯示經濟朝正確方向只前進了一小步，可能加深就業市場需要稍作停歇，聯準會才能成功抑制通膨的看法。

聯準會下周召開的政策會議仍是投資人密切關注的焦點，市場普遍預期聯準會這次將升息50個基點，力道較前四次的升息75個基點放緩，但可能無助於緩解經濟衰退的擔憂，因為聯準會勢必將全力抑制飆漲的物價。

周五公布的生產者價格指數（PPI）以及下周公布的11月消費者價格指數（CPI），應該能提供更清楚的通膨情勢。

★主要指數

道瓊指數漲183.56點或0.55%，收33,781.48點。

標普500指數漲29.59點或0.75%，收3,963.51點。

那斯達克指數漲123.45點或1.13%，收11,082.00點。

費城半導體指數漲71.48點或2.67%，收2,744.73點。

★消息

美國勞工部公布，上周（截至12月3日）初次請領失業給付人數增加4000人，為23萬人，符合市場預期。上周初領失業金人數4周均值為23萬人，周增1000人。截至11月26日止當周，續領失業金人數增加6.2萬人，為167.1萬人，超出市場預期的161.8萬人，並創下2月以來新高。

周四紐約期油收跌0.76%，報每桶71.46美元，盤中一度勁揚4.76%，報每桶75.44美元，也曾跌至71.12美元，創下去年12月22日以來新低。橫跨美加兩國的Keystone輸油管道因漏油暫停運作，使美國油價陷入震盪。布蘭特期油收跌1.32%，報每桶76.15美元。

美國各交易所成交量總計為100.7億股，過去20日均為109.0億股。