副總統賴清德昨(8)日宣布參選黨主席補選，桃園市長鄭文燦表示，將全力協助賴清德競選黨主席與2024總統大位，引發外界高度關注。政治評論員李正皓直呼這是非常非常誇張的情況，並認為鄭文燦此舉「讓整個英系壓力都很大」。

李正皓8日在政論節目《關鍵時刻》中指出，賴清德這篇文章對蔡英文或英系拔刀相見，且展現完態度後，兵強馬壯定於一尊，包括正國會頭人林佳龍、湧言會的王定宇以及趙天麟等各派系都出來了。李正皓表示，趙天麟、蔡其昌、陳亭妃等人更是在自己的臉書上PO文表達支持，可見賴清德拔刀相見的背後兵強馬壯。

李正皓認為，其中最關鍵的人物是鄭文燦，其態度真的是有趣。李正皓表示，鄭文燦跟蔡英文的關係大家都懂，但是鄭文燦竟然說支持賴清德順利當選主席，且表示20204年總統人選只有一位，就是賴副總統，會全力協助。李正皓認為，這事情是非常誇張，因為各派系不管是誰表態，其實都很有節制，並表示支持賴清德選黨主席，但是鄭文燦直接說不只支持黨主席，更表明總統人選只有一位，「所以這個東西，真的是於整個英系壓力都很大」。