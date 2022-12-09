第36屆吳舜文新聞獎在吳舜文新聞獎助基金會董事長嚴陳莉蓮、新北市長侯友宜等人見證下，公布八個大獎得主。嚴陳莉蓮強調，吳舜文新聞獎會一直堅持吳總裁成立基金會時的理念，支持及鼓勵所有媒體人堅守專業、迎向挑戰，成為穩定社會的重要力量。

基於企業社會責任與使命感，裕隆集團創辦人吳舜文總裁自1986年創設吳舜文新聞獎助基金會，秉持著新聞專業與公正客觀的精神，吳舜文新聞獎舉辦迄今邁向第三十六屆，以實際行動支持新聞從業人員，獎勵優質新聞作品，彰顯其對社會之貢獻及影響力。

嚴陳莉蓮開場致詞即表達了對所有入圍者的肯定，並感謝所有入圍者在這紛亂、變化迅速的時代，與基金會一同捍衛，堅持「提倡客觀與公正的新聞報導」的理念。嚴陳莉蓮強調，新冠肺炎、地緣政治、氣候變遷、能源危機、通貨膨脹等因素交雜重塑了世界，也帶來了許多的挑戰。在這樣的環境下，人民「知」的權利更顯重要。

同時，嚴陳莉蓮董事長也特別點出，好的理念需要傳承，因此從今年開始，新聞獎特別增設「影音類新聞深度報導獎─學生組 」，不僅鼓勵年輕學子延續傳承，也希望為未來的新聞領域注入創新的力量。

新北市長侯友宜擔任頒獎嘉賓，表示這是他第四次以市長身分參與這場盛會，每年來都帶給他滿滿感動，他特別推崇基金會36年來對新聞媒體的支持，也敬佩所有入圍者充分展現「好好做事情」的基本信念，讓新聞報導能夠從即時性到深度、從國際到台灣、從國家體制到社會的每個角落，多元化的報導不僅滿足了所有民眾知的權利，也讓政府能夠了解急需解決的問題，透過新聞同業努力呈現的真實面相，產生對土地更強的聯結感，然後能夠凝聚共識，繼續攜手往前走，讓這塊土地更加美好。

本屆評審總召集人蘇蘅表示，吳舜文新聞獎儼然是台灣最高新聞榮譽的標竿，今年參賽作品共422件，文字類263件，影音類159件，評委會先選出36件入圍作品，入圍率僅有8.5％，最終選出8項大獎得主，得獎率僅有1.8％，足見競爭的激烈性。

今年參賽作品也反映了台灣民主自由的豐富面貌，從聲張社會正義、突顯社會弱勢，到不畏戰爭險惡的國際前線，都可見到台灣媒體同業身影，並帶來新的視野，在質量上均有所提升。

蘇蘅也期許所有媒體同業要更了解新聞工作的職責，繼續挖掘並守護社會真相，做出公正客觀報導，對社會帶來民主活力，為民眾帶來希望。