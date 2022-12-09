習近平會見埃及總統塞西加強兩國全面戰略夥伴關係。（新華社）

新華社9日報導，中國國家主席習近平當地時間12月8日下午在利雅德會見將一同出席首屆阿中峰會的埃及總統塞西。兩國元首在深化共建「一帶一路」合作、加強兩國全面戰略夥伴關係、推動中埃各領域合作、中方積極參與埃及重要基礎設施項目建設，中企赴埃投資合作等方面取得共識。

習近平指出，當前，國際和地區形勢深刻複雜演變，中埃關係的戰略性、全域性更加凸顯。中國和埃及理念相通，利益相連，雙方應該攜手努力，朝著新時代構建中埃命運共同體目標，推動兩國全面戰略夥伴關係得到新的更大發展。

習近平強調，中方堅定支持埃及走符合自身國情的發展道路，堅定支持埃及維護國家主權、安全、發展利益，願同埃方深化共建「一帶一路」合作，推動如期高品質建成「齋月十日城」市郊鐵路和新行政首都中央商務區，實施好「中埃蘇伊士經貿合作區」等重大合作專案。中方願從埃及進口更多優質產品，擴大投融資、疫苗聯合生產、航太等領域合作。雙方要推進魯班工坊和中文教學，培養更多中埃友好的使者。中方願同埃方以首屆中阿峰會為契機，攜手構建中阿命運共同體，就落實中非合作論壇「九項工程」加強對接。

中方祝賀埃及成功舉辦聯合國氣候變化沙姆沙伊赫大會，願在能源轉型、綠色產業、低碳技術等方面加強交流合作。中方願同埃方加強在聯合國等多邊平台合作，宣導真正的多邊主義，維護國際關係基本準則，維護開發中國家共同利益，共同促進世界和地區和平穩定。

塞西表示，在中共堅強領導下，中國取得偉大發展成就，國際地位令世人矚目。埃方很高興有中國這樣的偉大朋友，期待同中方進一步加強兩國全面戰略夥伴關係，推動埃中各領域合作取得更多成果。埃方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中方在涉港、涉疆等核心利益問題上的立場，堅決反對任何勢力干涉中國內政。埃方願同中方持續推進共建「一帶一路」，歡迎中方積極參與埃及重要基礎設施項目建設，敞開大門歡迎中國企業赴埃投資合作，希望繼續加強兩國疫苗研發合作。感謝中方為沙姆沙伊赫氣候變化大會成功發揮的重要積極作用，願同中方加強多邊溝通合作。期待即將召開的首屆阿中峰會開啟阿中關係新時代。

中共政治局常委兼中央辦公廳主任丁薛祥、政治局委員兼外長王毅、兼發改委主任何立峰等參加會見。