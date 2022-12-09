基於通膨雖已觸頂但下降至聯準會目標還有很長的路要走，雖升息接近尾聲，但明年在勞動市場仍極為緊俏下恐無降息條件，若維持利率在高檔則將對企業獲利及經濟成長帶來壓力。凱基投顧董事長朱晏民表示，股市投資人逢高仍應謹慎，而歷史經驗顯示，一般情況下衰退平均發生於失業率低點後11個月，預估經濟衰退將在2023年第二季出現，但股市在衰退期間中就會先探底，在衰退後更有豐厚報酬，研判2023年第三季是布局契機。

資產配置策略方面，凱基證券財富管理副總經理阮建銘指出，景氣趨緩時期，建立穩定性高的核心投組為首要任務，股債兼具的平衡型組合，長期持有報酬及穩定度俱佳，建議投資人提高債券部位，如持有美國國債、中短天期投資等級債，並降低股票部位比例，轉向高息低波動、必需消費與醫療保健類股做為資金避風港，同時保留現金部位10-15%可彈性運用資金，當市場不確定性消除時，現金立即轉換為股票部位，抓住上漲趨勢。

此外，2023年投資環境走向霧卡(VUCA)時代，「高波動、不確定、複雜、模稜兩可」成為投資人即將面對的難題，凱基投信新事業發展處副總經理穆正雍表示，美國聯準會升息引發衰退在歷史上並不罕見，當前美股短期而言變數仍高，但長期而言已明顯優於2022年初水準，市場可望在2023年第三季後重整旗鼓，投資人可逢低布局未來世代關鍵產業，例如未來移動商機，包含電動車、車用電池、自駕系統等。