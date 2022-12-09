晶睿通訊(3454)11月合併營業收入為11.5億元，月增2%，再創單月歷史新高，晶睿持續觀察安控市場趨勢，拓展美國及歐洲等海外市場，晶睿表示，審慎樂觀看待明年營運，今天早盤股價開高，創下掛牌新高價。

美國國防授權法NDAA引爆安控商機，加上物料供應今年比去年好，下半年比上半年好，深耕美國市場的晶睿通訊營運展現強勁成長力道，今年前3季稅後盈餘為4.59億元，年增2.93倍，每股盈餘為5.3元；受惠於海內外代工及品牌事業持續暢旺，且產能效率提升，晶睿11月合併營收為11.5億元，月增2%，年成長158%，再創單月歷史新高，累計前11月合併營收為88.4億元，年成長81%。

晶睿通訊第一次結合訂閱制商業模式，於9月在美國推出雲端安防服務VORTEX，VORTEX是晶睿通訊，整合先進AI邊緣技術，可透過手機、隨時隨地操作管理，對客戶來說非常方便、簡單，而且好用，成為晶睿未來營運新能量。

展望明年，晶睿表示，旗下代工及品牌事業將持續並進發展，積極維持出貨及利潤動能，滾動調整內部營銷對策，審慎樂觀看待未來營運表現。