18個月前當選秘魯總統的卡斯蒂約（Pedro Castillo）因試圖解散國會遭國會議員彈劾罷黜後，被關進巴巴迪略監獄，與前總統藤森謙也的命運相同。

現年84歲的藤森謙也（Alberto Fujimori）因指揮敢死隊在鎮壓叛亂行動中屠殺平民等，犯下侵犯人權罪，正在巴巴迪略（Barbadillo）監獄服25年徒刑，後來則在一起重大醜聞中被判犯下貪污罪。

卡斯蒂約執政的18個月，秘魯政局動蕩，日前政局的戲劇性變化喚起了人們對30年前藤森謙也發動「自我政變」（autogolpe）的記憶。

回顧藤森謙也1992年4月5日在軍方支持下，宣布中止1979年憲法、解散國會，大幅改組司法機構，依靠軍隊和情治機構鞏固政權並實行高壓統治。

在沒有憲法保障的情況下，經濟危機和極左游擊組織「光明之路」（Sendero Luminoso）犯下的恐怖行為，成為支撐藤森謙也自我政變的理由。

同樣的，卡斯蒂約去年以50.12%的得票率勝出當選總統後，也試圖發動自我政變，但不同於藤森謙也實施鐵腕治國方式時，有軍隊和超過80%的民眾支持，卡斯蒂約沒有軍隊做靠山，部會首長也棄他而去。

藤森謙也在1993年以公民投票通過新憲法，將總統不得連任的限制改為得連選連任一次，並在1995年高票勝出。1996年又透過其在國會擁有多數席次的政團「變革90-新多數」（Cambio 90-Nueva Mayoría）通過第26657號法案，使他能三度競逐總統寶座。

藤森謙也的專制政權對人權的侵害相當嚴重。尤其是在掃蕩左派游擊隊的過程中，亦有濫殺無辜之嫌，直到2000年，藤森謙捲入貪腐醜聞和危害人類罪，被國會以「永久性道德無能」為由罷黜；昨天，秘魯國會也是以相同理由彈劾卡斯蒂約。

藤森謙也和卡斯蒂約都被指收買國會議員以保住總統寶座，最後卻因道德敗壞被轟下台，還要面臨一連串司法調查，在政治不穩定時期統治秘魯的這兩個人的命運竟趨於一致。

藤森謙也擁有秘魯、日本雙重國籍，2000年大選後成功逃到日本定居，只以傳真遞交請辭信。2005年藤森謙也欲借道智利潛入秘魯時被捕，2007年從智利被引渡回國。

巴西新聞網站g1國際希文評論家柯恩（Sandra Cohen）指出，卡斯蒂約透過電視發表全國演說宣布將解散國會之前，可能計畫失敗後潛逃暫避墨西哥大使館，但他運氣不佳，被利馬擁擠的交通所困，最終被自己的護衛逮捕。（編輯：高照芬）1111209