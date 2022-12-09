45歲金鐘獎主持人廖科溢最近感情風波連環爆，女主播劉芯彤昨(8日)見此有感，呼籲女孩如果遇到無法公開的感情都要警覺可能有鬼，她更自掀過去和一名水瓶男交往，對方各項條件都好，到後來越來越奇怪，便被她發現劈腿，劉芯彤更強調如果有男人對她說：「只要懷孕我們就結婚」，她一定立刻分手，認為這句話就是渣男的警訊之一。

劉芯彤稍早發文說，被問到為何能肯定無法公開的戀情一定有問題？靠的就是過去曾和水瓶男交手的血淚史，她回憶過往有任男友跟廖科溢一樣是水瓶男，對方外表帥氣、風度翩翩，年近50依舊維持得宜，是女生看了都會有好感的類型，兩人第一次見面後就交換聯絡方式，水瓶男幾乎每晚都會傳訊息談心，剖析上段婚姻失敗，但還是想要小孩、想再婚，激起對方母性。

劉芯彤發文。（圖／翻攝自主播 劉芯彤臉書）

劉芯彤說，後來自己就答應該水瓶男交往，對方總說：「有孩子我們就生就結婚」，她傻傻以為兩人是以結婚為前提交往，更曾多次飛到對岸幫他整理家裡，但奇怪的是，水瓶男從未在社群媒體公開兩人關係，導致身旁朋友都以為水瓶男仍單身。

而兩人連絡頻率也從每天變成一周一次，後來劉芯彤跟小三有共同朋友，才揭穿水瓶男劈腿事實，「殊不知，那張床墊其實也是很多女人睡過」，更表示未來聽到男友說有孩子就結婚，一定立刻分手，「因為如果你想娶我，跟我有沒有懷上你的孩子有關係嗎？你是把我當成育種的機器嗎？還得知道生的出來才要娶嗎？」並強調不要太相信渣男說的話，「那只是他的人設劇本，他們透過這樣的方式在進行自我催眠，合理化他們的渣」。