美國在今年10月將中國晶片製造大廠長江存儲等31家中企列入「未經核實名單」，根據外媒報導，傳出北京政府允許美國對這些被鎖定的中企進行出口管制審查，以確保包括長江存儲等能從「未經核實清單」中排除，之後可以順利從美企採購設備。

美國10月將31家中國企業或實體納入「未經核實清單」，這些被鎖定的企業有60天的時間證明產品不會用於軍事最終用途，否則有可能會被列入美國實體名單，該清單禁止與美國企業或未經美國政府許可的企業進行貿易。

根據英國《金融時報》報導，北京政府過去通常拒絕美國出口管制檢查員進入中國公司檢查，這次似乎開啟例外，代表長江存儲對中國半導體產業至關重要。

美國商務部工業和安全副部長Alan Estevez受訪時說，「我們看到中國態度轉變，但這不是我們第一次看到這種轉變，要看會持續多久。」

報導提到，長江存儲暫時不會被美國列入出口管制實體清單。根據美國政府10月最新出口禁令，美國公司包括應用材料、科磊、科林研發等，要先取得出口許可證才能與長江存儲交易，如果長江存儲確定沒被列入出口管制實體清單，上述這些美國公司才能繼續與其做生意。

美國10月對中國祭出新制裁，令兩國關係加速惡化，但報導提到，從美國總統拜登與中國領導人習近平11月14日在印尼峇里島舉行雙邊會談後，美中關係已露出曙光。