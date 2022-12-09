國民黨立委許淑華當選南投縣長後，南投縣第二選區留下一席立委遺缺，目前藍綠陣營候選人仍未定案，引發政壇關注。國民黨在地立委馬文君表示，民進黨南投縣長候選人蔡培慧這次選舉成績不俗，加上剛選完熱度還在、綠營可訴求復仇，的確有可能由她來選，但其實蔡「沒有外界評估的強」，因為蔡在許所屬的第二選區得票並不亮眼，加上已在南投二度敗選，看不出真的有壓倒性的優勢。

馬文君昨（8）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，她曾與蔡培慧競選過南投縣第一選區立委，蔡過去參選的第一選區在「烏溪線」，也就是埔里鎮、草屯鎮、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、仁愛鄉的範圍，要跨到許淑華所屬的第二選區未必有利；且蔡這次在第二選區的票數約5萬9690票，只比2020年該區民進黨派出的陳癸佑增加300多票，看不出壓倒性優勢，所以她認為蔡「沒有外界評估的強」。

馬文君分析，蔡培慧剛選完九合一選舉，熱度和知名度較高，但蔡從2020年立委到2022縣市長選戰都敗陣，如果又再投入立委補選，首先民進黨內部是否信服、選民是否接受？這兩個問題都很重要。

不僅如此，馬文君指出，蔡培慧目前的戶籍並不在第二選區內，若縣長落選後馬上就遷戶籍，等於是告訴大家，「蔡培慧早認定縣長會敗」，這樣對蔡的形象並無加分，故她認為民進黨不一定會讓蔡再度披綠袍出征。