光陽新資費「優時省」分流換電 提供車主Happy Hour

積極在電車領域佈局的光陽Ionex，10月份一口氣推出七款新車後，不僅點燃了新車買氣，11月份更繳出了1036台的佳績，寫下Ionex品牌銷售歷史新高，並三度站上國內電動機車市佔第二名。而12月份也才剛開始，光陽也公布Ionex市佔已爆衝至16.9%，買氣依舊暢旺！

而為延續這股氣勢，並提供Ionex車主更優質穩定的換電品質，光陽再創業界之先，以「分流換電」概念，針對Ionex高用量車主，推出「優時省」高哩程資費方案，提供車主更加經濟的選擇。

此次推出的「優時省」方案，共有999元與1499元兩種資費選擇；999方案每月基本費999元，提供1,400Ah可用安時，預估可騎乘距離約1,820公里，換算每安時約0.71元，如果超量，則每安時以1.7元計價；另外，1,499元方案則提供1,700Ah可用安時，可行使里程約2,210公里，平均每安時約0.88元，超量部份則以每安時2元收費。

至於「優時省」的方案時段，999方案提供00-07、09-11、22-24等三個換電時段，而1,499方案則除了上述三個時段之外，多了14-16時段，也就是說，車主只要方案規定的時段內換電，即以該方案的優惠方式計費，但如果在提供的時段以外換電，則每安時會多收2元的換電服務費。上述兩種方案皆無需綁約，隨時可加入或退出。

此次推出的「優時省」方案，共有999元與1499元兩種資費選擇。(圖/中時新聞網)

光捷總經理張森憲表示，Ionex「優時省」具備「更多可用安時」、「時段優惠計價」及「高里程最優惠」等三大特色；舉例來說，如果以每安時跑1.3公里計算，1500安時的使用量，可騎乘里程約1950公里，「優時省」999方案約需月繳1169元，競爭對手約需月繳1719元，每個月約有550元的差價，如果用量高達4500安時，換算里程約5850公里，「優時省」999方案約需月繳6269元，競爭對手約需月繳8619元，價差則更加明顯！

優時省499方案與1499方案與同業之比較。(圖/中時新聞網)

以1500安時的使用量，「優時省」999方案約需月繳1169元，競爭對手約需月繳1719元，每個月約有550元的差價。(圖/中時新聞網)

與同業比較，優時省有著更實惠的優勢。(圖/中時新聞網)

張森憲特別強調，透過光陽的大數據分析，有時換不到滿電，常常不是因為電池不夠，而是換電人潮過於集中，而「優時省」高哩程資費方案的核心精神，就在於「分流換電」，因此，光陽希望提供離峰優惠，平衡換電需求，以創造更優質穩定的換電服務！