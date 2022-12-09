李姓騎士與輕軌發生擦撞，頭部重創無生命跡象，正送醫搶救中。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄輕軌今日上午驚傳車禍！機車騎士59歲李姓男子上午7時58分許，行經前鎮區二聖路、凱旋三路口時，與輕軌列車發生擦撞，李男撞倒在地，頭部受到重創，民眾見狀報警，救護人員到達現場時李男已無生命跡象，送往民生醫院急救中。車禍發生原因仍待交通分隊進一步釐清。

今早7時58分許，李男騎車行經凱旋三路時，欲右轉進二聖路口，與正在行駛的輕軌列車發生擦撞，李男撞倒在地時，因頭部重創地面受傷，救護人員獲報抵達時，李男已無生命跡象，上午8時10分送往民生醫院急救，車禍發生原因仍待交通分隊進一步釐清，警方事後於上午8時25分恢復交通通行。

高捷公司表示，列車司機員立即機警緊急停車，車上乘客約20人均沒有受傷，清車後引導至鄰近車站候車，或改搭其他交通工具。

高捷公司指出，本次事故初步判斷為李男行駛未遵守交通號誌燈號，違規右轉，擦撞行駛中輕軌列車左側，並造成局部損傷，事故處理期間，正線營運模式改為C37輕軌機廠站至C24愛河之心站為局部運轉，C32凱旋公園站至C35凱旋武昌站為單線雙向，C35至C37採接駁車作業。後續於上午8時18分許，經警方現場鑑識完畢，事故列車已可移動，於上午8時25分全線恢復正常運轉。