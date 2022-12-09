UTAH WINS IT 😱 pic.twitter.com/DJTPuLM2n3 — Bleacher Report (@BleacherReport) December 8, 2022

爵士8日不可思議從最後13秒還落後4分頹勢逆轉擊潰勇士，這場比賽最後兩分鐘裁判報告也在9日出爐，裁判報告指出最後兩分鐘內出現兩次誤判，剛好各對雙方有利1次，反而最受外界爭議的亞歷山大沃克致勝抄截到普爾的球，裁判認定這是沒有犯規的乾淨抄截動作。

根據裁判報告指出，第1次誤判出現在比賽還剩1分50秒，爵士前鋒歐利尼克強打禁區，卻明顯出現走步動作，裁判卻漏吹了，所以這一次的誤判明顯是對爵士相當有利。

第2次誤判則在比賽還剩1分21秒，勇士前鋒庫明加在幫隊友普爾掩護卡位之際絆倒了亞歷山大沃克，這次是明顯的進攻犯規沒吹，也讓爵士少了1次進攻球權，當然是對勇士有利。

至於最後6秒發生的亞歷山大沃克抄到普爾的球動作，裁判認定那是一次乾淨的抄截，假使沃克碰觸到普爾的手臂，也並不構成犯規的條件，甚至接下來普爾倒在地上跟歐尼利克的激烈搶球動作，裁判也認定沒有犯規，但看過重播之後，事實上真是如此嗎？