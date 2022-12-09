習近平會見科威特王儲米沙勒開闢兩國戰略關係新前景。（新華社）

新華社9日報導，中國國家主席習近平當地時間12月8日下午在利雅德會見科威特王儲米沙勒。習近平表示，中方支持科方實施「2035國家願景」，願加強兩國發展戰略對接，積極參與科方重大專案建設，挖掘新能源、5G通信、數位經濟等領域合作潛力，支持文化交流合作。米沙勒願科中共同努力，深化各領域互利合作，開闢兩國戰略關係新前景。

習近平指出，中方支持科方維護國家主權和領土完整，讚賞科方堅持一個中國原則，在涉港、涉台、涉疆等事關中國核心利益問題上給予中方支持。中方願繼續做科威特可以信賴的夥伴，同科方一道努力，共同開創中科關係更加美好的未來。

習近平強調，中方支持科方實施「2035國家願景」，願加強兩國發展戰略對接，積極參與科方重大專案建設，挖掘新能源、5G通信、數位經濟等領域合作潛力，支持文化交流合作。首屆中阿峰會和中海峰會是具有里程碑意義的大事，中方願同科方一道，推動中阿和中海關係取得更大發展。中方祝賀科威特成為上海合作組織對話夥伴和亞信成員國，讚賞科方支持全球發展倡議，願同科方在地區和國際事務中加強溝通和協調，為各國共同發展和普遍安全作出努力。

米沙勒表示，中國是偉大的國家，科中友好源遠流長，雙方情誼猶如兄弟般深厚。中國始終堅持大小國家一律平等，堅持不干涉別國內政，致力於為全世界人民謀福祉，中方提出的一系列重要倡議、推出的重大舉措有利於世界。中國是科威特永遠的朋友。相信在習近平領導下，中國將持續發展並完成實現中華民族偉大復興的使命。科方恪守一個中國原則，願同中方共同努力，深化各領域互利合作，開闢兩國戰略關係新前景。

中共政治局常委兼中央辦公廳主任丁薛祥、政治局委員兼外長王毅、兼發改委主任何立峰等參加會見。