高雄輕軌又出事！一名李姓男子騎機車行經位於前鎮區二聖路與凱旋三路口輕軌交叉路口，因右轉遭到輕軌列車直接撞擊，李男當場摔落頭部撞擊地面，當場無聲密跡象，機車則卡在車頭前方，消防局獲報迅速將李男送醫搶救，警方則在現場調查事故原因。

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