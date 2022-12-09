太會出事！高雄輕軌撞機車！騎士遭擊落頭部重命危 09:482022/12/09 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄輕軌上午發生撞機車事故，騎士遭擊落頭部重命危。(翻攝自記者爆料網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄輕軌又出事！一名李姓男子騎機車行經位於前鎮區二聖路與凱旋三路口輕軌交叉路口，因右轉遭到輕軌列車直接撞擊，李男當場摔落頭部撞擊地面，當場無聲密跡象，機車則卡在車頭前方，消防局獲報迅速將李男送醫搶救，警方則在現場調查事故原因。 影》嘉義嚴重車禍慘況曝！大貨車疑擦撞物流車翻覆 司機頭部變形身亡 台灣大道死亡車禍！23歲男騎士擦撞轎車噴飛 重傷不治 絕命終結站！快速道路暗夜木頭散一地 4車遭擊落 騎士怒轟：隨機謀殺 #高雄輕軌 #撞機車 #擦撞 #騎士命危 #輕軌意外 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 楠梓大貨車違規擦撞機車 女騎士命大幸無大礙 14:512022/12/08 社會 待轉區慘變「待撞區」！騎士停等紅燈做這事 慘被擊落翻滾 12:272022/12/07 社會 國三4車恐怖追撞畫面曝光！油罐車遭擦撞 他車尾全爛掉 20:142022/12/06 社會 遊覽車誤闖機車道「一路摩擦鈑金」前進 車身猛晃畫面曝 17:532022/12/07 社會 愛河灣聖誕燈光秀明將登場 捷運警針對3站加強維安巡邏 11:362022/12/08 社會 慘遭計程車後方擦撞 台中老翁慘摔殞命 11:572022/12/07 社會 疑違規右轉！高雄騎士擦撞輕軌 頭部重創無生命跡象送醫搶救中 09:472022/12/09 社會 區域利多！深坑輕軌可行性研究獲交通部通過 15:582022/12/08 區域情報-新北 誤闖台74線機車道 超狂遊覽車「整路磨鈑金」 警找到車主了 08:252022/12/08 社會 婦人路口煞車不及 直撞闖紅燈雙載猴 網驚：阿婆救了他們 19:452022/12/06 社會 美加警告來台觀光小心1類人！CNN揭「人間煉獄」大問題 14:462022/12/07 國際 李亞鵬再婚小19歲嬌妻二女兒正臉照曝光 她竟意外撞臉王菲 15:482022/12/07 娛樂 2023上半年星座運勢出爐 處女獲意外財 巨蟹花錢須謹慎 18:152022/12/07 運勢 美國59歲吞劍大師表演突發驚險意外 道具刺破內臟險喪命 22:482022/12/08 娛樂 新北垃圾車4年3次撞死年輕騎士 全是「這原因」肇禍 07:432022/12/08 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。