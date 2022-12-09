歐洲股市周四走勢反覆，收盤下跌，為連續第五個交易日的下跌。由於人們越來越擔心經濟衰退，銀行股和消費必需品相關股票下跌，拉低了股市表現。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌0.73點或0.17%，為435.47點。下周聯準會和歐洲央行都會公布最新利率決議，投資人對此感到不安。

摩根大通資產管理策略師Hugh Glimber說：「我們現在正進入觀望的狀態，下周對所有市場而言都是重大時刻，而且這將決定現在和年底之間的基調」。

Glimber認為，關於央行們多早可以放緩緊縮政策，市場目前都太興奮，有過多的期待，但是目前通膨仍然還太高。

歐洲央行主席拉加德(Christine Lagarde)將在周四稍晚的一場活動發表談話。

銀行股下跌0.33%，為Stoxx 600指數帶來最大拖累，銀行股並為連四跌。

由於瑞銀下調了評級和目標價，倫敦交易所(LSE)下跌6.4%，收報7380英鎊。

消費品股票下跌，英美菸草跌3.1%，報3305英鎊；該公司宣布，由於全球的利率上升和美元走強，預計本財年的淨財務成本將超過16億英鎊(約19.5億美元)。

中國放鬆了防疫管制措施，提振了能源股和礦業股，兩者分別上漲0.2%和1.2%。

受到半導體股的激勵，科技股中止了連四跌走勢，周四上漲0.64%。

瑞士信貸大漲3.2%，報2.94瑞朗；該行進入40億瑞朗籌資的最後階段，希望能藉此資金來徹底改革，為連年的醜聞畫下句點。