在中華人民共和國主席習近平訪問沙烏地阿拉伯的框架內，沙烏地和中國公司昨天晚上簽署了34項投資協議，沙阿投資部部長法利赫（Khalid bin Abdulaziz Al-Falih）和與簽署協議的相關部門和政府機構代表出席了會議。

據國營沙烏地新聞社（SPA）9日報導，雙方的協議涵蓋了綠色能源、綠色氫氣、太陽能光電、信息技術、雲端服務、運輸、物流、醫療行業、房屋建設和建築工廠等領域的多個領域。

Saudi Arabia and China signed 34 investment agreements yesterday during Chinese President Xi Jinping’s visit. Saudi’s Minister of Investment, Khalid bin Abdulaziz Al-Falih was present during the deals’ signing.



The agreements between the two countries c… https://t.co/GPxCzHbQuc — Cluē (@clueae) December 8, 2022

法利赫表示，這次訪問反映了兩國領導人熱衷於發展和加強兩國在所有領域的關係和夥伴關係，包括經濟和投資，並補充說這次訪問將有助於提高兩國經濟和投資合作的步伐。

他進一步表示，根據該國《願景2030》（Saudi Vision 2030），沙烏地王國在可再生能源、工業、通信、信息技術、生物技術、旅遊、建築和施工等各個領域提供了前所未有的投資機會，他表示希望加強沙烏地王國與中國之間的投資，呼籲中國公司和投資者來到沙烏地王國，從有回報的投資機會中獲益。

法利赫指出，投資部與沙烏地王國公共和私營部門的許多夥伴合作，尋找傑出的投資機會並吸引投資，並根據沙烏地王國擁有的特殊優勢，提供支持性的基礎設施，以及有吸引力的、刺激性的和安全的投資環境，以建立一個更加多樣化和可持續的經濟。

由於沙烏地王國享有連接3大洲的戰略地理位置，可以俯瞰一些最重要的水路通道、能源資源和年輕的人才能力，而且它是中東最大的經濟體，也是該地區最強大的市場，強調所有這些因素和其他因素都有助於提高沙烏地王國和中國之間合作的成功機會。

值得一提的是，2021年兩國之間的貿易往來額達3040億沙烏地里亞爾（近新台幣2.47兆），2022年第3季度的貿易往來額達1030億沙烏地里亞爾（近新台幣8387億）。