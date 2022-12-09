泌尿道困擾中，最惱人的症狀堪稱夜尿，因為會讓人夜間睡眠不足，白天昏昏欲睡，也可能增加夜間跌倒的危險性，有泌尿科醫師表示，排尿的生理機轉複雜，包含多個器官及神經，並非單純只是泌尿道的問題，尤其是對於年長男性，夜尿問題不能只單一歸咎於攝護腺肥大，他並指出，夜尿成因主要來自2方面問題，一為身體製造的尿液太多，一為膀胱能裝的尿液太少。

國軍花蓮總醫泌尿科醫師江佩璋在臉書專頁上表示，國際上定義為，「個體因為需要排尿而導致睡眠中斷一次以上，且在排尿後都繼續回復到睡眠狀態」，但一個晚上夜尿2次以上，就比較容易造成生活及睡眠品質的困擾。

江佩璋以夜間多尿症為例，就是由於身體製造太多尿液的結果，若夜間尿量超過一天的1/3，即符合夜間多尿症的定義，而可能原因包含飲水過量、周邊水腫、睡眠呼吸中止症、糖尿病、心臟衰竭、身心科藥物作用等因素。

此外，年長男性常見的攝護腺肥大，他說明，就是導致膀胱能裝的尿液太少的原因之一，但也有其他可能的病症，如膀胱過動症、神經性膀胱、功能性排尿障礙，都需要納入鑑別考量，在釐清成因及診斷後，更能夠準確地治療夜尿問題。