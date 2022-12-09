大陸國家統計局網站9日消息，2022年11月分，大陸消費者物價指數（CPI）同比上漲1.6％，環比下降0.2％。前11月平均，CPI比上年同期上漲2.0％。另外，11月分生產者物價指數（PPI）環比上漲0.1％，漲幅比上月回落0.1個百分點；同比下降1.3％，降幅與上月相同。

一、各類商品及服務價格同比變動情況

11月分，食品煙酒類價格同比上漲3.0％，影響CPI上漲約0.85個百分點。食品中，畜肉類價格上漲17.6％，影響CPI上漲約0.56個百分點，其中豬肉價格上漲34.4％，影響CPI上漲約0.47個百分點；蛋類價格上漲9.9％，影響CPI上漲約0.07個百分點；鮮果價格上漲9.6％，影響CPI上漲約0.18個百分點；水產品價格上漲3.4％，影響CPI上漲約0.06個百分點；糧食價格上漲3.0％，影響CPI上漲約0.05個百分點；鮮菜價格下降21.2％，影響CPI下降約0.53個百分點。

其他七大類價格同比六漲一降。其中，交通通信、其他用品及服務、生活用品及服務價格分別上漲2.9％、2.3％和1.5％，教育文化娛樂、衣著、醫療保健價格分別上漲1.3％、0.5％和0.5％；居住價格下降0.2％。

二、各類商品及服務價格環比變動情況

11月分，食品煙酒類價格環比下降0.5％，影響CPI下降約0.14個百分點。食品中，鮮菜價格下降8.3％，影響CPI下降約0.18個百分點；水產品價格下降1.1％，影響CPI下降約0.02個百分點；豬肉價格下降0.7％，影響CPI下降約0.01個百分點；鮮果價格上漲1.5％，影響CPI上漲約0.03個百分點；蛋類價格上漲1.3％，影響CPI上漲約0.01個百分點。

其他七大類價格環比兩漲兩平三降。其中，衣著、交通通信價格分別上漲0.3％和0.1％；居住、醫療保健價格均持平；教育文化娛樂、生活用品及服務、其他用品及服務價格分別下降0.4％、0.3％和0.1％。

2022年11月分，全國工業生產者出廠價格同比下降1.3％，環比上漲0.1％；工業生產者購進價格同比下降0.6％，環比持平。1—11月平均，工業生產者出廠價格比去年同期上漲4.6％，工業生產者購進價格上漲6.7％。

一、工業生產者價格同比變動情況

工業生產者出廠價格中，生產資料價格下降2.3％，影響工業生產者出廠價格總水準下降約1.72個百分點。其中，採掘工業價格下降3.9％，原材料工業價格上漲0.3％，加工工業價格下降3.2％。生活資料價格上漲2.0％，影響工業生產者出廠價格總水準上漲約0.46個百分點。其中，食品價格上漲3.9％，衣著價格上漲2.3％，一般日用品價格上漲1.4％，耐用消費品價格上漲0.4％。

工業生產者購進價格中，黑色金屬材料類價格下降11.5％，建築材料及非金屬類價格下降6.5％，化工原料類價格下降5.4％，有色金屬材料及電線類價格下降4.1％；農副產品類價格上漲9.5％，燃料動力類價格上漲4.3％。

二、工業生產者價格環比變動情況

工業生產者出廠價格中，生產資料價格持平，影響工業生產者出廠價格總水準上漲約0.03個百分點。其中，採掘工業價格上漲0.9％，原材料工業價格下降0.1％，加工工業價格持平。生活資料價格上漲0.1％，影響工業生產者出廠價格總水準上漲約0.03個百分點。其中，食品、衣著和一般日用品價格均上漲0.2％，耐用消費品價格持平。

工業生產者購進價格中，有色金屬材料及電線類價格上漲0.8％，建築材料及非金屬類價格上漲0.7％，燃料動力類價格上漲0.6％，農副產品類價格上漲0.3％；黑色金屬材料類價格下降1.4％，化工原料類價格下降0.8％。