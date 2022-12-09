消息面：

1.天風國際證券分析師郭明錤表示，馬斯克收購推特後，推特大砍約8成的伺服器訂單，英特爾可能首當其衝。郭明錤表示，推特的伺服器幾乎都採用英特爾處理器，而伺服器晶片業務是英特爾的獲利金雞母，因此該社群平台大幅撤單恐將不利於明年英特爾的營運與獲利表現。郭明錤並警告伺服器市場最壞的情況尚未到來，明年伺服器市場可能衰退，關鍵零組件存在被撤單的風險。

2.《華爾街日報》報導，蘋果主要代工廠鴻海創始人郭台銘，在遊說中國領導人放寬新冠防疫封控政策上扮演重要角色。報導指出，一個多月前，郭台銘致函中國領導人，稱中國實施的「動態清零」防疫政策威脅鴻海在全球供應鏈的地位。上個月，因工人不滿嚴格的封控措施，全球最大的iPhone手機組裝廠鴻海鄭州廠爆發人員徒步逃離廠區和後來的警民衝突事件，使產能大受衝擊，也使蘋果將加速撤離中國供應鏈的消息甚囂塵上。

3.富國銀行將明年全球經濟成長預測從2.4%下修至1.7%，並預估全球最大經濟體美國明年中陷入衰退，全年估將僅成長0.2%，遠低於今年的成長預測2%。富國並預估目前美國高達7.7%的年通膨率，可望在明年回落至3.7%。

4.美國財政部長葉倫在談到近來多家大行警告明年美國經濟將陷入衰退時表示，只要不出現薪資與物價螺旋式上揚，再加上供應鏈問題持續緩解，美國就能避免經濟衰退。她並表示近來的強勢美元是反映基本面，她沒有去估算美元是否到頂。

5.美國勞工部公布，上周（截至12月3日）初次請領失業給付人數小幅增加4000人，為23萬人，符合市場預期。上周初領失業金人數4周均值為23萬人，周增1000人。截至11月26日止當周，續領失業金人數增加6.2萬人，為167.1萬人，超出市場預期的161.8萬人，並創下2月以來新高。

6.周四國際原油價格連續第5天收黑。紐約期油收跌0.76%，報每桶71.46美元，盤中一度勁揚4.76%，報每桶75.44美元，也曾跌至71.12美元，創下去年12月22日以來新低。橫跨美加兩國的Keystone輸油管道因漏油暫停運作，使美國油價陷入震盪。布蘭特期油收跌1.32%，報每桶76.15美元。分析師表示，在全球經濟衰退的陰影籠罩下，石油需求前景暗淡仍是主導油價的主要因素。

7.市場觀望美國通膨數據和聯準會下周召開的決策會議，以及投資人擔心聯準會持續升息將使美國經濟陷入衰退，周一美元指數尾盤跌0.3%。美國10年期公債殖利率上漲8.5基點，報3.493%。