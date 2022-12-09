【旅奇傳媒/編輯部報導】12月來臨，正值泰國的中涼季，也是一年中平均氣溫最低的時候，尤其是在山頂上。有些地方甚至會有零下氣溫，成為喜歡挑戰寒風的冒險旅行者的熱門景點。此外，安達曼海和泰國灣的兩個海岸都充滿了許多美麗的景點，歲末之際更有聖誕節、新年倒數的慶典活動，全泰國各地慶祝煙火秀熱鬧點燃整個夜空。

12月及其寒冷的天氣，非常適合旅客參觀位於東北部門戶柯叻府的金湯普森農場的五顏六色的花田「神奇宇宙和向日葵農場」和「南瓜」，然後順遊被稱為東北瑞士的汪楠喬地區繼續下一段旅行，這裡有新鮮的空氣和印度野牛觀察點。與其他省份相比，清邁在泰國人和外國遊客中享有高人氣，尤其在12月可是旺季月份。在山頂，遊客可以進行許多活動，安康山有一個研究溫帶氣候水果和植物的皇家園區，如果溫度很低，有機會可以看到霜。

前往湄宏順旅遊可以到雲萊觀景台，這是觀看拜縣最美日出的最佳地點；在Pang Ung可嘗試一種新的浪漫體驗，Pang Ung是高山頂上的一個巨大的水庫，太陽從水波中反射出來的美麗畫面混合著淡淡的霧氣，相當美麗；讓人醉心、可愛又暖心的住宿地，當屬群山環抱、霧海花海之中的 Ban Rak Thai Village 了，入住其中，早晨時分坐下來喝杯熱茶，絕對是一種很好的體驗。

▲蔚藍的海島假期，正是泰國旅遊魅力。 圖：泰國觀光局／提供

12月是遊客都在等待的月份，因為季風季節已經過去，所以安達曼海岸的每個景點都很適合旅遊；如沙敦府的麗貝島、踏魯達島、噹府的穆克島、克拉丹島、洛克島和喀比府的其他島嶼，這些島嶼非常壯觀，堪稱「安達曼女王」；另一邊是泰國灣海岸，無論是瑪克島、庫德島、夸達德島、德樂府的昌島、沓魯島、羅永府的沙美島、麥努克島，蘇叻他尼府的拉差吧趴水庫（有泰國小桂林之稱）都能讓大家渡過一個難忘的假期。

▲聖誕與新年倒數，泰國各城都有慶祝活動。 圖：泰國觀光局／提供

聖誕節和新年倒數更是12月的重頭戲，因為這些節日在很多省份都盛大舉行，即使在曼谷這座不夜城，許多其他城市也可以看到裝飾精美、燈火通明的聖誕樹。

新年倒數在一年的最後一天舉行，有很多活動，出售當地特產和食品，流行歌手的現場音樂會以新年倒數和壯觀的煙花表演。在一年的最後一個月，旅客們正在規劃自己的假期，想去什麼地方和想要體驗什麼活動，十二月正是前往泰國的最佳時機，讓我們一起在舒爽的泰國，辭舊歲，歡喜迎新年。

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