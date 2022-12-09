2022年世錦賽在哥倫比亞首都波哥大點燃戰火，郭婞淳將挑戰女子59公斤總和5連霸，這也是「舉重女神」睽違1年後再度於國際賽登場，郭婞淳選擇保守策略，抓舉以102公斤位居第4，也是郭婞淳自2015年之後，首度無法在抓舉的項目中奪下獎牌。

賽前郭婞淳膝蓋就有些傷勢存在，她抓舉開把100公斤成功後，第2次試舉選擇102公斤，因為手臂彎曲遭判失敗，所幸第3次試舉保守以102公斤應對而成功。至於將郭婞淳視為頭號敵人的中國大陸21歲好手羅詩芳，開把101公斤成功後，但後兩把104公斤皆失敗

抓舉項目由中國大陸羅小敏以103公斤獲得金牌，銀牌得主加拿大Maude Charron同樣以103公斤完成，只不過第一次試舉失敗讓他與金牌擦身而過，烏克蘭女將Kamila Konotop雖然也以102公斤完成抓舉，但因為她率先試舉成功而獲得銅牌。