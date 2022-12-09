哈利和梅根的網飛（Netflix）新紀錄片8日播出

歷經幾個月沸沸揚揚的揣測與爭議後，眾所矚目的哈利與梅根網飛（Netflix）新紀錄片周四終於播出。

據CNN新聞網和《每日郵報》（Daily Mail）8日報導，薩塞克斯公爵夫婦在片中鎖定目標，猛打王室內「不自覺的偏見」，並說凱特與威廉態度冰冷。然而，就在哈利指責王室冷酷之際，卻似乎正以同樣冷酷的態度，來建立自己的聲譽。

他們在長達3小時的紀錄片中，為自己淡出英國王室辯護，並詳述了兩人的戀情，還有梅根最初面臨王室種種要求的感受。哈利指控王室，由於「不自覺的偏見」，對他和梅根的掙扎視而不見，以致他們會選擇遠走美國。他直指，梅根所經歷的一切，就像「成人禮」，而她會受到種種不同的待遇，其中的差別就在於種族。

他強調，其實「不自覺的偏見」並非任何人的錯，可是一旦認清了，便需要加以矯正。哈利說，英國王室裡有許多人，尤其是男性，會和符合某種模式的對象，而不是注定該在一起的對象結婚。

對即位不久的英王查爾斯來說，這是他的第一個重大公關考驗。自從哈利夫妻與王室決裂後，他就不斷成為兒子批評的對象。哈利說，他必須在沒有太多支持的狀況下，面對喪母之痛。但事實上，黛妃過世後，她的兩個姊姊經常探望他，王室褓姆萊格伯克（Tiggy Legge-Bourke）也繼續照顧他，直到完成學業。至於父親查爾斯則因為擔心他缺乏母親陪伴，而安排手下身為人母的傳播團隊成員盡量照顧他。

哈利和梅根的網飛（Netflix）新紀錄片8日播出

也許查爾斯面對哈利的說法很受傷，但更受傷的，卻可能是心懷不滿，但又對反擊有所顧慮的威廉。哈利在紀錄片中說，梅根承受了媒體的瘋狂追逐，「憑甚麼你老婆就受到特別關照？」可是其實由於凱特並非貴族出身，當初受到的媒體關注有過之而無不及。

雖然威廉、凱特，哈利和梅根昔日合體時，曾有王室「人氣4人組」之稱，但兩對夫妻不和，卻早已不是秘密。或許更準確地說，他們從來沒有真的「和」過。梅根回憶起她和凱特夫婦第一次見面時說，「他們來吃晚飯，我還記得，自己穿著破牛仔褲，還光著腳。」

哈利說，或許世界各地有人根本不贊同他的所作所為，但「我心裡明白，我必須盡一切力量，來保護我的家人—尤其是在我母親的遭遇後。」

哈利並指出，梅根酷似1997年因遭狗仔追逐，出車禍而意外喪生的母親黛妃。他說，梅根也有同樣的自信及溫暖熱情的個性。接著他話鋒一轉道，梅根和母親黛妃一樣，也成了狗仔的犧牲品。

儘管周四播出的紀錄片已引發廣大爭議，但重頭戲還在後面，下周播出的系列紀錄片可望詳述哈利和梅根與王室決裂，並遠走美國的來龍去脈。而白金漢宮周四說，不會對相關紀錄片發表評論。