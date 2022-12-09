2022九合一選舉民進黨僅拿下濁水溪以南的5縣市，寫下創黨以來最慘紀錄，選後內閣改組聲浪頻傳。資深媒體人黃創夏今(9)日在臉書直呼「清君側、換首輔！」並認為若是這些都做不到，憑什麼讓人期待有機會改變現在的亂七八糟？有網友回文問「到底是哪些人做得不好？」黃創夏則點名行政院長蘇貞昌、衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花等人，並諷刺表示「至於其他閣員？對不起，他們真的存在嗎？這麼低度存在感的部長，可有可無」。

九合一大選民進黨慘敗，閣員去留備受關注，內政部長徐國勇因個人健康因素向行政院長蘇貞昌請辭，幾經慰留後，徐國勇仍希望蘇貞昌准其辭職，行政院發言人羅秉成7日表示，蘇貞昌決定勉予同意，並指定內政部政務次長花敬群代理。被外界批評是民進黨慘敗的「戰犯」薛瑞元，7日被問到內閣改組後的去留問題，則以「把握當下、好好做事」回應。

黃創夏今日在臉書3度強調「清君側、換首輔！」他認為若是這些都做不到，憑什麼讓人期待有機會改變現在的亂七八糟？有網友回文問及「可不可以說說看，到底是哪些人做得不好？」黃創夏則表示，已經公開點名蘇貞昌、薛瑞元、陳吉仲、王美花等人好幾次了，並酸其他閣員真的存在嗎？「這麼低度存在感的部長，可有可無」。

不過有網友提出質疑，認為黃創夏應就事論事，舉出具體的問題，到底哪裡做得不好。黃創夏則認為，包括治安、經濟、傲慢、行政不中立等，也許有人覺得「還可以」，但選舉結果就是說明不滿的公民很多。