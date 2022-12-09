韓媒報導，韓國現代汽車與SK集團旗下的SK On雙雙表示，將在美國東南部的喬治亞州打造一座全新的電池工廠，供應對象是同樣在美國設廠的韓國汽車相關業者。

現代汽車與韓國能源大廠SK Innovation的鋰離子電池子公司SK On，這兩家公司最近簽署了一份合作備忘錄，不過，具體細節因尚在研議中，目前不得而知。據悉，這座投資金額約在四十到五十億的美國新電池廠，將在2025年開始運作，屆時可望在當地創造至少3,500個工作機會。

十月時，現代汽車在喬治亞州的另一個郡叫做巴托（Bartow），已經開始建造規模達55.4億美元的電動車以及電池工廠。至於SK Innovation早在元月時，也是選在喬治亞州，但是在康默斯郡（Commerce）為福特汽車電動皮卡F-150，建造一座26億美元電池工廠。Commerce與Bartow，這兩郡的車程時間約在半小時左右。

現代汽車、起亞加上韓國政府，正頃全力在大力遊說美國政府放寬新法規。根據這個新法律，所有在北美以外組裝的電動車，每輛都無法獲得7,500美元租稅優惠，當然韓國車商的電動車也算在內。

喬治亞州當地政府在十月時曾表態，聯邦政府應該修改這個通膨降低法，若照法條內的時間規定，現代汽車集團在喬治亞州的工廠根本不可能按時完工，也喪失稅收抵免的權益。