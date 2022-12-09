福貞-KY(8411)11月合併營收新台幣7.39億元，月增14.81％，年減4.30％，主要是因為近期中國大陸部分地區因疫情防控，致區域物流降載而影響出貨，前11月合併營收77.73億元，年增11.89％，則持續受惠今年新竹廠加入營運與山東廠新產線挹注所帶動。

福貞11月營運表現未如預期，雖較上月增加，然與去年同期相較減少，原預期因2023年農曆春節提早至元月，應可望提前發生的傳統農曆春節旺季前拉貨潮，然在11月尚未顯現，主要係因中國大陸11月部分地區出現疫情封控管理，導致物流降載或限制造成出貨動能減弱所致。

目前中國大陸防控政策隨疫情減緩而漸次鬆綁，惟終端消費市場信心及力度稍弱，使11、12月農曆春節前傳統旺季拉貨提升力道不如先前預期，另公司11月中國大陸各廠仍保持較高水位稼動率生產，在山東廠9月底新增的第二線鋁罐生產線，亦僅用一個多月時間，即拉升到逾8成稼動率，且各規格鋁罐與馬口鐵罐成品庫存備貨已維持相當水位，以因應後續消費市場需求。

福貞指出，今年雖受到去年中國大陸高基期，以及第二季遇華東地區疫情嚴格封控管理影響，然在新竹廠加入營運挹注，復加上中國大陸端有新增顆粒飲料客戶，現有涼茶客戶推出氣泡飲品新產品，與山東廠第二條產線於9月底正式量產等助攻力道，中國大陸地區營收自下半年起亦已重返年成長軌道，福貞於全年度雙位數成長目標應可望達成。