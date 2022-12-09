為瞄準疫後旅遊市場，中華民國溫泉觀光協會、台灣觀光遊樂區協會本週在馬來西亞推廣特色溫泉搭配養生美食，以及風格多元的主題樂園，盼藉以吸引更多馬國遊客赴台旅遊。

交通部觀光局駐吉隆坡辦事處發布新聞稿表示，東南亞各國已全面開放出境旅遊，為開拓台灣入境旅遊市場商機，台灣業者本週與觀光局吉隆坡辦事處共同於馬來西亞檳城、霹靂及吉隆坡等地舉辦3場台灣溫泉好樂園觀光主題推廣會，吸引超過百位馬來西亞旅遊業者報名參加。

隨著世界各國解封，台灣也將於10日解除每日入境人數上限。

觀光局駐吉隆坡辦事處表示，中華民國溫泉觀光協會、台灣觀光遊樂區協會這次共同組團赴馬來西亞舉辦推廣會，希望藉由面對面交流的方式，將台灣疫後最新多元觀光主題資源介紹給大馬旅行業者，後續搭配觀光局在馬來西亞市場推出的Taiwan, My Next Destination宣傳專案，擴大合作送客旅行台灣。

中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田指出，台灣是溫泉寶島，從北到南、由東到西，各溫泉區擁有多樣泉種泉質，泡湯不僅紓壓放鬆又可增加免疫力。目前台灣天氣逐漸轉涼，各地特色溫泉搭配養生美食，是台灣當季最夯的旅遊選擇，期待馬來西亞旅行業者可結合全台各溫泉區與在地美食，推廣相關旅遊產品。

台灣觀光遊樂區協會理事長廖俊斌表示，這次有野柳海洋世界、六福村主題遊樂園、九族文化村等業者參與。全台各地遊樂園除了驚險刺激的設施外，還有知性學習、文化體驗、自然賞景、運動賽事及親子住宿等不同類型的旅遊服務。

另外，馬來西亞華人旅遊業公會總會長包一雄表示，台灣是大馬民眾首選出國旅遊目的地，很高興台灣溫泉觀光產業與觀光遊樂業者到馬來西亞舉辦推廣會。相信透過台、馬業者攜手合作，2023年可推出多元主題的台灣旅遊產品，達成53萬名大馬旅客赴台的年度目標。

觀光局駐吉隆坡辦事處主任周士弼指出，疫情前馬來西亞一年有超過52萬旅客赴台，這次推廣的台灣溫泉與遊樂園是大馬遊客疫後赴台觀光的最佳選擇。

此外，觀光局駐吉隆坡辦事處也推出活動，大馬旅客只要向馬來西亞旅行社購買台灣旅遊產品，就可免費獲得台灣鮮果盒，可在台灣當地免費品嚐水果。（編輯：高照芬）1111209