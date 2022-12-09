素有連鎖業奧斯卡美譽的「全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔」揭曉，台灣大哥大共7位優秀門市店長獲頒「優良店長獎」，其中板橋埔墘門市的盧昱寧、屏東自由門市的謝昀君2位店長，從全國171位候選人中脫穎而出奪得最高榮譽獎項「傑出店長」。個人獎項部分，盧昱寧獲「面試優異獎」第一名，台南麻豆門市的陳彥文獲「最佳創新獎」第一名，頭份中正門市的劉慧慈獲「店務心得優異獎」第三名，本屆台灣大哥大獲得總獎項，締造公司歷年最佳紀錄。

8年級生店長盧昱寧，服務板橋埔墘門市，是本屆「傑出店長」與「面試優異獎第一名」雙料得主。盧昱寧印象最深刻的是，幫某位父親找回意外離世兒子生前使用的手機門號。盧昱寧說，當門號親手交給這位傷心的父親時，父親當場撥打號碼，只為了透過語音信箱再聽一次兒子的聲音。對盧昱寧來說，電信服務不僅是銷售手機或門號，而是與用戶一起進入最新數位科技的應用場域。

至於店面人事管理，盧昱寧激勵八年級「躺平族」的獨家心法，就是主動了解同仁的興趣，不論是遊戲或追劇，透過共同的話題，理解躺平族內心世界與成就感來源之後，進一步協助設定短中長期目標，激發鬥志。在台灣大短短6年，盧昱寧已陸續培養出8位店長、20多位店員。逆轉客戶痛點，大幅減少等待時間，盧昱寧也同時獲得單項「面試優異獎」第一名。

服務於屏東自由門市的傑出店長謝昀君被稱為「屏東小太陽」。鄰近的量販店推廣電子支付，許多用戶不知如何使用，不詢問量販店，而是跑到台灣大哥大門市詢問「屏東小太陽」。謝昀君笑說，量販店常響起「請支援收銀」的廣播，但她是被「請支援電子支付和上網問題」，但透過解決電子支付問題，「屏東小太陽」也推動客戶邁向更完整的科技生活。

在個人獎項部分，台南麻豆門市店長陳彥文在聽到果農用戶反映平常為了防賊只能住在果園，相當不便，遂協助用戶在果園裝設無線監視器，並搭配台灣大的寬頻服務，只要有人闖入，手機就會即時收到訊息並響鈴提醒，讓果農晚上能順利回家，安心等待收成，除了果農外，更有工廠主也找他安裝，已服務超過40位有需求的用戶，因此獲得「最佳創新獎」第一名。頭份中正門市店長劉慧慈，因推出創新的配件寄杯制，以及讓門市轉型為智慧家庭示範店，帶動業績成長，獲「店務心得優異獎」第三名。

台灣大哥大以年資、績效、服務等條件從全台門市遴選優秀的店長人選，並經過書面、人氣票選、口試、服務查核等過程，最終今年選出7位同仁代表參加傑出店長角逐。台灣大同仁秉持創新、真心、誠心、熱心、同理心的「五心級」服務，認真滿足用戶需求，不僅連續第10年獲得全球最受認可的服務品質評鑑之一的瑞士SGS Qualicert服務驗證，也在國內傑出店長選拔中屢創佳績。