新華社9 日報導，中共中央日前決定，諶貽琴不再擔任貴州省委書記、常委、委員職務，另有任用；大陸國家廣播電視總局長徐麟任貴州省委委員、常委、書記。

徐麟，男，漢族，1963年6月出生，上海市人，在職研究生，工商管理碩士，中共黨員，中共十九大、二十大代表，中共第十九屆、二十屆中央委員、中央宣傳部副部長，國家廣播電視總局局長、黨組書記。

官方簡歷顯示，徐麟1982年9月加入中國共產黨，1982年10月參加工作，長期在上海發展，1982任上海市南匯縣周浦中學教師，歷任共青團上海市南匯縣委副書記、書記，南匯縣委常委、縣委政策研究室主任、常務副縣長。上海市嘉定區委副書記、1995年曾援藏任中共西藏自治區日喀則地委副書記、上海市第一批援藏幹部聯絡組組長3年，1998年任上海市農工商（集團）總公司黨委副書記、副董事長、總經理、董事長。2003年任上海市民政局黨委書記、局長。2007年任上海市農業委員會主任、黨組書記、上海市委常委，2008年任浦東新區區委書記、「聯合工作」黨委書記。2013任上海市委常委、宣傳部部長。

徐麟2015年升任中央網路安全和信息化領導小組辦公室副主任、國家互聯網資訊辦公室副主任。2016年任中央宣傳部副部長，中央網路安全和信息化領導小組辦公室主任、國家互聯網資訊辦公室主任。

2018年任中央宣傳部副部長，中央網信辦主任、國家互聯網信息辦公室主任 、國務院新聞辦公室主任。2022年6月任大陸國家廣播電視總局局長。