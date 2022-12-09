汪小菲日前屢屢在微博開嗆大S及其家人，卻多次慘遭回擊，還讓網友們大肆批評他的作為。而張蘭為了護兒，在直播中多次霸氣開嗆大S，更是以各種手法明嘲暗諷其作為，卻意外掌握「流量密碼」。張蘭直播間的生意蒸蒸日上，帶貨收入創下2.6億台幣佳績。對此網紅陳沂表示：「超聰明的在裝瘋賣傻。」

張蘭在抖音上以直播帶貨來平衡線下實體店收入虧損，汪小菲開罵大S後，直播時間多次長達10小時之久。此外，她還在直播中扮光頭、賣綠茶、穿「龍袍」等行為，明嘲暗諷大S。不只讓網路風向轉為力挺她，還因此掌握「流量密碼」，使自家酸辣粉銷售額屢創佳績。對此情況，網紅陳沂也在臉書上發文評論此事。

陳沂發文表示：「張蘭真的太厲害了。」指出她靠著消費家務事，貨真價實賺了好幾千萬人民幣。認為商人就是要事先訂好目標，才好有計畫賺錢。更直言張蘭「根本沒在管世人怎麼議論她，應該說，她知道你們想看這個，就給你們看想看的，甚至做到比你想的更精彩！」完全是超聰明在裝瘋賣傻，簡直就是「票房超高的B級爛片。」

事實上，不管網友們如何議論張蘭所作所為，陳沂指出：「這就是所謂的狼性，能撈就撈。」並直呼：「她應該要感謝大S讓她賺進大把鈔票。」，對此番言論，讓不少網友們心有戚戚焉，在貼文底下紛紛留言，指出「大家都罵她，笑她，但我其實很佩服她，管世人如何，我要我要的」、「如果幾天就能賺兩億六台幣，我也會這麼做的」、「當一堆人在批評她的時候，我只看到她超會把握時機掌握流量密碼賺大錢，佩服」