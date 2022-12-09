2022年世錦賽在哥倫比亞首都波哥大點燃戰火，郭婞淳出戰女子59公斤級項目，即使抓舉以102公斤無緣獎牌，不過郭婞淳在挺舉項目討回顏面，以130公斤位列第2，同時挺舉、抓舉兩項目總合232公斤，郭婞淳總計共收下2面銀牌。

賽前郭婞淳膝蓋就有些傷勢存在，她抓舉開把100公斤成功後，第2次試舉選擇102公斤，因為手臂彎曲遭判失敗，所幸第3次試舉保守以102公斤應對而成功。不過抓舉項目由中國大陸羅小敏以103公斤獲得金牌，銀牌得主加拿大Maude Charron同樣以103公斤完成，只不過第一次試舉失敗讓他與金牌擦身而過，烏克蘭女將Kamila Konotop雖然也以102公斤完成抓舉，但因為她率先試舉成功，擠下郭婞淳而獲得銅牌。

來到挺舉項目的郭婞淳，開把原先設定130公斤，不過上陣前決定下修至126公斤後成功，只是第二把129公斤失敗，最後一回為了力保獎牌，郭婞淳挑戰130公斤成功，不過地主哥倫比亞選手Yenny Alvarez更狂，以挺舉133公斤、加上總和234公斤奪下雙金。

挺舉銅牌由羅詩芳以129公斤拿下，Charron總和230公斤奪銅。而拿下雙面銀牌的郭婞淳本次參賽無緣總和5連霸，不過至今世錦賽累積10金、7銀、2銅，仍是台灣在世錦賽金牌數最多的女將。