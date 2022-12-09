美國費城懸案時隔65年後終獲曙光，費城警方8日（週四）宣布傳奇懸案「箱中男孩」（The Boy in the Box）身份終於獲得了確認，遇害男孩為扎雷利（Joseph Augustus Zarelli）。

957年2月，一具包裹著格子花呢毛毯的男童遺體在費城福克斯切斯社區薩斯奎哈納路（Susquehanna Road）旁的樹林中被發現。遺體全身赤裸，且被裝在一個搖籃的外包裝紙箱中。據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）8日報導，費城警方當天宣佈破解了幾十年以來關於箱中男孩身份的謎題，同時也為多年來困惑全國和調查人員的謎團帶來了新的曙光。

警察局長奧特勞（Danielle Outlaw）表示，該案是費城最古老、未解的凶殺案。「沒有人站出來確認這個孩子，」並指出無數的警察、偵探、遺傳學家和醫生都曾處理這個「困擾」的懸案。

Today, after 65 years, America's Unknown Child's name was finally restored. I want to thank all who have worked tirelessly since 1957 to give Joseph Augustus Zarelli his voice back. However, the search for justice continues. If you have any information on his homicide, please... — Danielle M. Outlaw (@PPDCommish) December 8, 2022

「他的身份和他對自己曾經存在過的正當權利被剝奪了，」奧特勞還補充說，DNA調查使警方發現了這個男孩的身份。她希望再也沒有人需要為正義等待這麼長時間，並對那些曾經負責這的懸案而未能活著看到這一進展的偵探們表示敬意。

然而，奧特勞認為：「這只是宣佈結束了這個小男孩故事的一個章節，同時，也開啟了一個新的章節。」警方表示，他們懷疑究竟誰應該對扎雷利的死亡負責，雖然目前沒有嫌疑人的信息可以公佈，但警方說表示：扎雷利仍有在世的親屬。

過去一直協助調查此案的維多克協會（Vidocq Society：一個費城採會員制度的犯罪調查俱樂部）的弗萊捨（William Fleisher）指出，「這些人中的許多人已經不在我們身邊了，」但仍然感覺到了他們存在。

警察局長史密斯（Jason Smith）說，調查人員認為扎雷利來自費城西部，在第61街和市場街一帶，而且從未報告失蹤。他希望有認識扎雷利的人在外面並可能曾經見到過他，「可能是一個鄰居」，史密斯說。