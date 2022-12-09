中國大陸8日宣布再禁我國多項水產品外銷大陸，包括秋刀魚、午仔魚、魷魚等水產品，業者擔憂價格崩跌。行政院長蘇貞昌9日直呼「又來了」，痛斥中國大陸違反國際貿易做法，未來政府除依管道申訴，會思考如何減少受害，例如為漁民打開更多外銷通路市場，努力不讓相關業者受到損害。

蘇貞昌上午赴全國資訊主管聯席會前受訪表示，中國違反世界貿易組織（WTO）相關貿易規範及世界貿易通例，要求進口的相關食品都要進行申報，尤其對台灣又特別嚴苛，現在又無預警、在沒聯繫的狀況下，禁止我國相關水產品進口，這是繼過去鳳梨、釋迦、石斑魚之後，「又來了。」

蘇貞昌說，政府對於中國違反國際貿易的做法，除了依管道申訴外，對於相關受害的業者，包括養殖、捕撈等產業等，會思考如何減少受害，為漁民打開更多外銷通路市場，在過往石斑魚的案例時，銷量甚至比預期高，而鳳梨價格都有維持，在國內銷售和保存、加工上，做法都會更精進，努力不讓相關業者受到損害。