晶圓代工龍頭台積電位在亞利桑那州鳳凰城的新廠已經正式移機，另還證實追加1座3奈米晶圓廠，投資金額從120億美元加碼到400億美元（折合新台幣約1.2兆）。台積電亞利桑那設廠也帶動周邊經濟及房市發展，台灣員工和家屬等陸續進駐漸漸形成「台積村」，有網友發文詢問，在台積村旁開什麼店最賺錢，不少網友狂推「賣家鄉味」和「健康相關產業」能夠發大財。

台積電從台灣運送了大批工程師連帶家人赴美國廠，為了解決居住問題，台積電與當地建商積極合作，包下廠外新建小區，讓部分新落成小區晉身為「台積村」。有網友在PTT發文，驚呼台積電直接打造出一個村，好奇鄉民們可以去那邊賺錢嗎？賣什麼最有賺頭？

貼文曝光後引發網友熱烈討論，很多人建議賣吃的，紛紛表示「開家鄉味都很有賺頭」、「光一家珍奶店，在國外就是華人青少年社交場所」、「鹹酥雞」、「雞排跟手搖飲」、「賣滷味」、「熱炒跟自助餐」、「夜市一條街」。

也有人提到，工程師經常加班過勞，可以考慮開醫療診所，例如「賣肝藥的店」、「養肝村」、「肝膽腸胃科」，或是健康相關產業，包括「按摩店」、「正骨推拿」、「健身中心」等。

根據風傳媒報導，台積電工程師級員工爭搶外派美國十分熱烈，在待遇跟補助方面，台積電駐美工程師底薪雙倍，分紅維持比照台灣區域配發。至於居住，員工可自行選擇住在公司提供的宿舍，地點就在距離廠房不遠的「鹿谷」（Deer Valley）社區，員工在當地每月房租1800美元，公司每月補助2千美元；此外，如果家裡小孩進入學齡期可在當地念書，以2-5歲小孩為例，每月學費可補助700美元。