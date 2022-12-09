民進黨九合一大選大敗，蔡英文總統隨即辭去黨主席，黨內隨即展開黨魁改選，副總統賴清德於昨日宣布參選，行政院長蘇貞昌9日透露，賴清德有致電詢問他參選黨主席的意見，「賴清德已經提前表態明志，願在黨的此時此刻承擔，我要特別給予祝福也會支持。」
蘇貞昌上午赴全國資訊主管聯席會前受訪表示，賴清德昨天有打電話給他，打聽他的意見，自己也善意的提醒對方，此舉「有利有弊」，要深思；現在賴清德已經提前表態明志，願在黨的此時此刻承擔，他要特別給予祝福也會支持，希望大家能一起團結前進，讓黨更符合人民的期待，創造更好的成績。
此外，蘇貞昌近期密集約見即將卸任的桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安等人，被解讀是徵詢入閣相關事宜。對此，他表示，自己特別感謝鄭、潘在過去長時間以來，和中央緊密合作、在地方做出很好的政績，他要予以肯定，並關心他們的未來規畫，大家交換各種意見，希望都能為國家做貢獻，繼續大家一起來合作努力。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。