中國大陸去年4月發布境外註冊規定，要求全世界所有輸銷中國大陸的食品呈等商品應完成註冊，據統計，目前我國有意銷至中國大陸的水產品事業單位中僅有1家註冊合格、其餘仍在補件中或未申請，因此傳出遭大陸禁止水產品一事，農委會主委陳吉仲受訪時表示，預估影響60餘億元水產品，並以魷魚、午仔魚、鰹魚及秋刀魚為主，如果未獲陸方回應，不排除至WTO採取進一步措施。

據農委會統計，中國大陸在2021年為我國水產品第二大輸出地，去年銷售價值達2.96億美金（約台幣88.8億元），水產品中又以「冷凍魷魚」價值最高，去年銷陸3959噸、價值達1.3億美金（約台幣40億元），其他如「生鮮午仔魚」去年則賣出7029噸、價值達2759萬美金（約台幣8.3億）；「冷凍鰹魚」則賣出2184噸、2135萬美金（約台幣6.4億元）；「冷凍秋刀魚」，去年則銷售1萬849公噸、價值達882萬美金（約台幣2.6億元）。

「此次與石斑魚檢出禁藥等情況不同」，陳吉仲說，中國大陸在去年4月針對全世界食品要至銷售至大陸時，要完成註冊程序，陸方海關總署在今年8月1日要求在月底前完成補件，衛福部食藥署也輔導業者依大陸要求使所有業者補件且都在期限內完成，但與其他國家補件程序在明年6月30日仍有所不同，「恐為行政貿易障礙」。

陳吉仲強調，全世界只有中國大陸要求銷陸食品要完成註冊，這樣的做法不符合WTO相關規範，仍希望循既有管道完成補件程序恢復水產品銷陸，如果仍用行政程序禁掉水產品涉嫌貿易障礙，不排除至WTO申訴。

陳吉仲指出，目前會採取2措施，包括循既有管道完成註冊程序，繼續銷售至大陸，另外也會啟動因應措施並針對遠洋的魷魚、秋刀魚及養殖的午仔魚採不同模式，前者會持續推動外銷，後者則會以內銷為主，預計在今天中午過後向大家報告。