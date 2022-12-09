61歲葉蒨文26年前與林子祥挺過風波結婚，多年來兩人感情依舊甜蜜，實現了「白頭到老」的諾言。近日，有網友喝喜酒偶遇葉蒨文打扮一身貴氣現身，頂著招牌白髮的她仍擋不住昔日星味，露出燦笑時整個人更顯得容光煥發，引來網友大讚越老越美。

葉蒨文早年以一曲〈瀟灑走一回〉紅遍華人世界，感情生活方面，她1983年在導演楊凡引薦下和已婚的林子祥結緣合作，因此傳出戀曲，林子翔和前妻離婚後，便與葉蒨文再婚，相守相伴了26年，葉蒨文受訪時更表示：「這輩子最大驕傲就是嫁給我的偶像」。

網友偶遇葉蒨文吃喜酒。（圖／翻攝自娛聞蜀黍微博）

葉蒨文過去談婚姻之道，強調不管有什麼感受都會誠實跟林子祥說，若意見不和就會互相妥協，彼此各退一步。去年林子祥復出上大陸歌唱節目，被張碧晨爆料和葉蒨文私下真實互動，某次林子祥替孫紅雷慶生，挑明要請客，卻在埋單時發現沒帶錢包，急忙打給太太葉蒨文救火，結果葉蒨文更妙，慌張之下發現自己根本記不得提款卡密碼，最後齊秦和張碧晨跳出相救，才化解吃霸王餐的危機。

葉蒨文露出燦笑，整個人容光煥發。（圖／翻攝自娛聞蜀黍微博）

今年中，有網友在廣州的平價港式茶餐廳偶遇葉蒨文和林子祥現身吃飯，享受一般夫妻的樸實生活，兩人吃完還會打包沒吃完的剩菜回家，上下樓梯也會互相攙扶，感情好到令人稱羨。而近年葉蒨文現身，總讓人驚訝蒼老不少，過去的一頭黑髮都變白，但葉蒨文不在意，去年過60歲生日更寫下期許：「我將享受優雅地變老，有意識地努力在每天做到自己的最好，也成為最好的自己，珍惜和照顧匆匆而過的每日，好似它們是稀有又美麗的珠寶；而其實，生命和地球也的確如此」。