根據衛福部死因統計資料，去年有1萬2,035人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，其中慢性肝病及肝硬化為我國主要死因的第10位，死亡人數為4,065人，肝癌則高居我國主要癌症死因的第2位。國健署提醒，大部分肝癌是由B、C型肝炎造成的，另2成為非B、C型肝炎所引起，其中「脂肪肝」也是致病因子之一。

國健署表示，當肝臟內的脂肪占肝臟總重5%以上，即稱為脂肪肝，常見造成脂肪肝的原因，可歸納為慢性病控制不良與不健康的生活型態，包含肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病控制不良、過度飲酒、喜好喝含糖飲料或吃精緻食品等，再加上缺乏運動及熬夜。

國健署表示，脂肪肝是一種健康警訊，雖無立即性的危害，若長期未改善或不治療，即有可能演變成慢性肝炎，進而發展成肝纖維化，最終導致肝硬化及肝癌。

此外，根據世界癌症研究基金會指出，肥胖也與脂肪肝相關，會導致肝發炎或肝損傷，且體內過多的脂肪也是造成許多慢性疾病的原因之一。國際癌症研究機構的報告也指出，肥胖是導致癌症的危險因子，體重過重者相較於健康者高出1.5～1.8倍罹患肝癌的機率。

國健署表示，民眾若已罹患脂肪肝，若想逆轉脂肪肝，應養成良好的生活習慣、均衡飲食及規律運動，並接受正規治療，遵從醫囑、規律就醫、定期追蹤肝指數及腹部超音波。