過去因《我的少女時代》爆紅的男星王大陸，近年轉至大陸發展演藝事業。今(9)日，他在微博上宣傳綜藝《哎呀好身材4》時，突然稱呼「大馬女神」蔡卓宜為女朋友，公開示愛指出：「還有什麼運動是我女朋友練不好的嗎？」並標記對方。此外，蔡卓宜也寫下「還有什麼運動是我男朋友教不會的嗎？」貼文中還標明是節目「伴侶嘉賓官宣」，直接大方認愛。

王大陸公開認愛蔡卓宜。（圖／翻攝自微博）

蔡卓宜也在微博認愛王大陸。(圖／翻攝自蔡卓宜微博)

綜藝《哎呀好身材4》的演出嘉賓，多為現實中真為夫妻或是情侶藝人相約參加。今日王大陸與蔡卓宜在微博上官宣一同參加此綜藝，無疑是在向粉絲們告知他們在一起的好消息。

女星蔡卓宜來自馬來西亞，有著大馬女神的美稱，過去在社群平台上時常曬出生活美照，憑著清純可愛的笑容擄獲粉絲們芳心，在IG上擁有百萬以上粉絲數。近年來前往大陸發展演藝事業，曾參加選秀節目《青春有你第二季》因而在大陸打開知名度。

事實上，王大陸和蔡卓宜過去因參加戀愛綜藝《怦然再心動》結緣，雙方在節目中互相稱呼彼此為哥哥、妹妹。去年5月份更被目擊在上海遊玩，且互動親密。此外，更是被拍到有牽手、親吻、公主抱、一同騎腳踏車等曖昧舉動，因而傳出緋聞。此次微博發文，是他首度官宣認愛，稱呼蔡卓宜為「女朋友」，讓大批粉絲心動直言：「終於不藏了」、「官宣了！祝99(長長久久)。」

對此，王大陸經紀人僅回應：「目前感情穩定，謝謝。」並未透露更多細節。