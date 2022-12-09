繼石斑魚後，昨天再傳出台灣水產品銷陸卡關，衛福部長薛瑞元今天表示，食藥署今天會聯繫中方，希望他們能說明原因，更直言「中國做事經常是這個樣子，要做一個措施禁止你進來，從來沒有預先跟你講好、給你多少緩衝期」。至於是否向世界貿易組織（WTO）提出貿易障礙等訴求，他表示「就按照程序去走」。

中國大陸去年4月公布食品進口新制，全球業者須完成註冊才可銷售，依規定共18類食品要由所屬國家或地區主管機關統一送件申請註冊，我方是由衛福部食藥署統一負責「包裹式註冊」，但直到今年6月底，仍有不少業者未完成註冊，遭陸方公告暫停進口，大陸於8月1日通知我方食藥署，補件期限至8月底。

薛瑞元今天出席「2022年國際失智症協會亞太區域會議暨國際研討會」會前受訪表示，該措施是中國去年開始規定所有輸入產品都需要登記，這次相關的是水產品部分、共108件，其中有1件已經核准，其他107件需要補件，食藥署已經協助廠商補件；其中2件廠商放棄因此註銷，剩下105件已經在8月31日前完成補件。

薛瑞元指出，當時中方沒有回覆可以或不可以，9月起持續讓廠商輸入，直到昨天突然說這105件通通暫停輸入；食藥署今天會發電子郵件給中方，希望他們能夠說明，到底是什麼樣的缺失導致暫停進口，「但他們不一定會回覆，過去就是這樣子！」

媒體詢問是否覺得被蒙在鼓裡，薛瑞元直言「中國做事經常是這個樣子，沒什麼特別的，他要做一個措施禁止你進來，從來沒有預先跟你講好，給你多少緩衝期，他不會這樣做，我們的經驗就是這樣子」。

我方近期才宣布暫停受理中國大陸乾猴頭菇輸台，這次水產品遭禁銷，是否有報復意味？薛瑞元認為，應該是兩件不同的事情。他也提到，食藥署會持續詢問並了解，至於是否向世界貿易組織（WTO）提出貿易障礙等訴求，就按照程序去走。