由統計數字來看，10月台灣隱形眼鏡總出口值受惠於中國大陸雙11備貨動能大幅增加、大陸的天貓11月銷售也是回升迅速、目前大陸已經開始「類解封」，隱形業者2023年在大陸區的營運可望明顯成長。另外，全球貼牌市場興起，提供四大之外的廠商更多切入機會，業者也有利可圖，對營運增添更多的活水。

10月台灣隱形眼鏡總出口值為15.9億，月增23.7%、年增10.3%，若以區域表現來看，出口中國大陸值月增67.2%、年減14.3%，推估主要為雙11的備貨帶動。而出口日本值為6.46億，月減8.1%、年增29.4%。另外，由11月大陸天貓銷售數據已較10月有顯著回升，可以看出客戶庫存水準相對健康，現階段大陸開始實施「類解封」，明年度各廠商在大陸區的營運可望重返成長軌道。

隱形眼鏡市場過去主要以四大廠博士倫、嬌生、愛爾康及庫博為主，市占率在9成以上，不過，自2017年起，新興網路竄起，白牌市場開始分食四大品牌市佔，也讓四大廠外的供應商有進入的機會。

全球隱形眼鏡材質有近7成為矽水膠，歐美國家中英、美、加等國因購買隱形眼鏡時皆須配合醫師處方籤，院方推薦會使用相對規格較好、舒適性較佳的矽水膠產品，因此，矽水膠滲透率超過8成。矽水膠產品價格與水膠仍有很大的差距，亞洲地區消費者對價格感敏，目前還是以水膠為主要使用趨勢，矽水膠產品市場潛在商機頗大。

望隼(4771)受惠於中國雙十一活動檔期，客戶備貨訂單增加，2022年11月合併營收新台幣1.79億元，年增50.48%；前11月合併營收16.78億元，年增29.54%。望隼耕耘日本及中國市大陸場有成，代工市佔率持續攀升，今年營收表現可望較去年有顯著躍升。

視陽(6782)是亞洲第一大的矽水膠隱形眼鏡製造商，更是全球唯一的矽水膠彩色隱形眼鏡的貼牌製造商。法人預期，今年度營收將落在30億元左右，視陽老花、閃光隱形眼鏡已取得證照，2023年上市後，美國市場市佔將會提高，可望再添營運動能。

亨泰光(6747)自今年5月以來，合併營收已連續7個月創同期新高，主要在於旗下品牌與通路銷售效應逐漸發酵，帶動台灣與中國大陸地區OK鏡銷售量大幅提升。亨泰光11月合併營收為新台幣5008萬元，再創同期新高，年增8.9%；前11月合併新台幣6億9130萬元，也創歷年同期新高，並已超越去年全年度營收。